港股格局：曾永堅料恒指會下試24800點

港股於年尾時間成交靜淡，無論是散戶或大戶都傾向觀望居多，來年又是否投資好年呢?



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，明年美股面對兩大挑戰，包括美國經濟見頂放緩，以及美國國內企業違約上升並拖累銀行壞賬。另外，因美國金融業風險上升，都影響環球市況。



他料，受中美貿易戰及美國經濟不穩等因素影響，恒指於明年一月會反覆向下，有可能下試24,800點水平(最新報25,500點)。並提醒投資者，在環球股市影響下，尤要小心一些國際銀行股。另受貿易戰影響下，他看淡電訊設備股及手機設備股。並看好一些受惠於國策的股份，如內房股及內銀股等。



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