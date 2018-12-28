港元拆息︰隔夜息升至2.83厘 為3個月高位
2018年12月28日 11:26
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.83429厘，為3個月高位；1星期拆息報2.85厘；1個月期跌至2.28679厘；3個月期報2.36464厘。
28/12/2018
隔夜 2.83429厘
1星期 2.85000厘
2星期 2.39643厘
1個月 2.28679厘
2個月 2.29750厘
3個月 2.36464厘
6個月 2.48107厘
12個月 2.75821厘
27/12/2018
隔夜 2.63357厘
1星期 2.80071厘
2星期 2.45929厘
1個月 2.30795厘
2個月 2.29571厘
3個月 2.38893厘
6個月 2.48143厘
12個月 2.75679厘
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