港元拆息︰隔夜息升至2.83厘　為3個月高位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.83429厘，為3個月高位；1星期拆息報2.85厘；1個月期跌至2.28679厘；3個月期報2.36464厘。



28/12/2018

隔夜 2.83429厘

1星期 2.85000厘

2星期 2.39643厘

1個月 2.28679厘

2個月 2.29750厘

3個月 2.36464厘

6個月 2.48107厘

12個月 2.75821厘



27/12/2018

隔夜 2.63357厘

1星期 2.80071厘

2星期 2.45929厘

1個月 2.30795厘

2個月 2.29571厘

3個月 2.38893厘

6個月 2.48143厘

12個月 2.75679厘



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