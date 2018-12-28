港元拆息︰隔夜息升至2.83厘　為3個月高位

2018年12月28日 11:26
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    (Getty Images圖片)

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至2.83429厘，為3個月高位；1星期拆息報2.85厘；1個月期跌至2.28679厘；3個月期報2.36464厘。

    28/12/2018
    隔夜 2.83429厘
    1星期 2.85000厘
    2星期 2.39643厘
    1個月 2.28679厘
    2個月 2.29750厘
    3個月 2.36464厘
    6個月 2.48107厘
    12個月 2.75821厘

    27/12/2018
    隔夜 2.63357厘
    1星期 2.80071厘
    2星期 2.45929厘
    1個月 2.30795厘
    2個月 2.29571厘
    3個月 2.38893厘
    6個月 2.48143厘
    12個月 2.75679厘

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