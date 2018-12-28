人民幣Hibor：隔夜息2.43厘　CNH企6.86

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上兩厘水平，升至2.43633厘，為11月底以來高位，1星期拆息則失守3厘關，至2.8厘，2星期至6個月拆息報2.98至3.63厘，12個月期拆息跌至3.83533厘。



28/12/2018

隔夜 2.43633厘

1星期 2.80333厘

2星期 2.98567厘

1個月 3.21967厘

2個月 3.34667厘

3個月 3.52400厘

6個月 3.63033厘

12個月 3.83533厘



27/12/2018

隔夜 1.72867厘

1星期 3.24300厘

2星期 3.52200厘

1個月 3.57100厘

2個月 3.62900厘

3個月 3.69900厘

6個月 3.80100厘

12個月 3.96900厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8670至6.8803上落，最新報6.8697。在岸人民幣(CNY)於6.8526至6.8656上落，最新報6.8554。



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