人民幣Hibor：隔夜息2.43厘 CNH企6.86
2018年12月28日 11:28
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上兩厘水平，升至2.43633厘，為11月底以來高位，1星期拆息則失守3厘關，至2.8厘，2星期至6個月拆息報2.98至3.63厘，12個月期拆息跌至3.83533厘。
28/12/2018
隔夜 2.43633厘
1星期 2.80333厘
2星期 2.98567厘
1個月 3.21967厘
2個月 3.34667厘
3個月 3.52400厘
6個月 3.63033厘
12個月 3.83533厘
27/12/2018
隔夜 1.72867厘
1星期 3.24300厘
2星期 3.52200厘
1個月 3.57100厘
2個月 3.62900厘
3個月 3.69900厘
6個月 3.80100厘
12個月 3.96900厘
亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8670至6.8803上落，最新報6.8697。在岸人民幣(CNY)於6.8526至6.8656上落，最新報6.8554。
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