【即市分析】申洲谷底反彈　撈得過？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：申洲國際(02313)昨日(周四)突然急挫8.3%，投行花旗集團認為提供趁低買入良機，今日即見買盤入場撿貨，支持股價回升，即市報88.35元，升2.9%。



申洲為內地服裝製造商，主要生產針織休閒服裝及運動類服裝等，客戶包括Nike、Adidas、Puma等國際知名運動品牌，業務收入分散於世界各地。過去數年，其業績保持穩步增長，今年上半年的收入及純利分別升10.8%及21.1%，表現可觀。



不過，該股捱沽原因或為估值昂貴，其往績市盈率達28倍，處偏高水平。惟另邊廂內地以至環球經濟明年將面臨放緩危機，股市樓市等均見回調，市民消費力將隨之下降，或打擊零售市道以至申洲業務。不明朗因素籠罩下，高估值迎來調整亦合理。



股價表現方面，該股於12月中旬已跌穿自10月尾延伸的升軌支持，隨後股價持續向下。昨日急挫時成交大增，同時沽空活躍，短線有機會再下試80至82元，上方反彈阻力料於90至92.5元。

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