【專家樓評】李志成：明年新盤續主導樓市

今年上半年一、二手樓市皆旺，新盤銷情熱烈，二手市場註冊量及金額均報升。但踏入下半年，受政府新房策及中美爆發貿易戰影響，樓價出現調整，加上香港銀行於9月底跟隨美國加息，調升最優惠利率(P)，為香港銀行12年來首度加息，令香港充斥利淡因素，拖累樓市交投表現。



香港置業於12月份進行的調查發現，有超過6成受訪者睇淡明年樓市走勢，比例創同類調查有紀錄以來第11季新高。不過，考慮於未來12個月置業的比例則止跌回升，佔34.7%，比例較上季回升約1.7個百份點，終止連續兩季的跌勢。反映市民入市意欲回升，部分市民正計劃在樓市回軟時趁低吸納。



展望2019年，預計明年樓市呈「一手穩二手跌」格局，全年樓價波幅料約5至8%，上半年市況會較為波動，當中以豪宅抗跌力較強。



而在空置稅效應下，相信多家發展商仍會積極以超筍價推盤，料明年上半年市場將以一手交投為主導。



至於二手市場方面，預計明年上半年交投會因農曆新年長假期傳統淡季，以及新居屋推售吸客影響而短暫受壓，相信下半年樓價跌勢喘定，購買力陸續回流，二手成交有望於明年下半年才有明顯改善。



在一手推盤潮之下，預計2019年全年一手私樓註冊量約16,000宗，按年上升約1.3%，註冊金額可達2,200億港元，按年升約0.9%。而二手市場則受制於一手市場，預計2019年全年二手住宅註冊宗數約42,000宗，按年跌約2.8%，註冊金額約3,150億元，按年跌約7.6%。



香港置業行政總裁李志成



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