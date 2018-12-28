【即市分析】中石化短線沽壓未完

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：日前傳出中國石油化工(00386)旗下附屬兩名高層因炒燶期油，造成巨額虧損而被停職，公司昨晚(27日)出通告證實，但重申經營情況一切正常。該股繼昨日急跌逾4%後，今早跌勢持續，即市再創下5.4元的52周新低，現仍挫4.7%報5.43元。



消息傳出之後，多間大行就此發表報告，其中摩根士丹利認為由於並無相關財務數據，暫難以量化事件對中石化的財務影響，該行相信今次交易虧損屬一次性事件，但公司需採取措施以重建投資者信心，關注虧損事件對派息影響，但仍予其「增持」評級及目標價7.99元。



中金報告亦指，中石化短期股價或因潛在原油交易損失承壓，同時認為今年第4季度國際油價大幅下跌，或對中石化煉油和銷售板塊造成逾150億人民幣的庫存損失影響，並逐步反映在其2018年10月至2019年1月的業績表現中，但仍維持其「推薦」評級及目標價8.1元。



事實上，國際油價自10月以來跌跌不休，市場憂慮對「三桶油」盈利的影響，加埋今次事件，難免進一步打擊投資者對內地企業管治文化的信心，料中石化短線沽壓未完，若再失守5.4元，下試5元關口機會存在，暫不宜多手博反彈。

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