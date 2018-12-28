【午市重點睇】美匯報96.3　CNY高見6.85

●亞洲市美匯指數回至96.3水平，圓匯企110.6，歐元兌美元企1.145，英鎊報1.266。港匯報7.833。在岸人民幣(CNY)高見6.85，離岸人民幣(CNH)企6.86水平。金價報1,277美元，布油報52.91美元，紐油報45.49美元。



●恒生指數半日升23點或0.09%，報25,502點，中國石油化工挫5%。http://bit.ly/2Q6EPKy

-中金報告：料中石化需進行150億人幣庫存減值。http://bit.ly/2GKgcnB

-新股四川能投及中油潔能掛牌，股價靠穩。http://bit.ly/2CBTTwv

-新股耀高控股每股定價1.05元。http://bit.ly/2Vamct4



●【即市分析】

-樓市調控鬆綁，內房股值博嗎？http://bit.ly/2VaiFet

-國策支持，5G概念股有危有機。http://bit.ly/2LDmtAz

-大戶短線屠牛動機仍大。http://bit.ly/2BOGNtY



●A股快報：滬綜指半日收升0.1%，報2,486點。http://bit.ly/2GGnmcF



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。http://bit.ly/2Sr1ByU



●傳合肥樓房放寬限購，市場料30城市陸續鬆綁。http://bit.ly/2RmMzgq



●內地萬億規模減稅降費已在路上，主要方向是調降增值稅。http://bit.ly/2TeE3NA



●發改委批覆長春市城市軌道交通第3期建設規劃，同意建設2號線東延等7個項目，總投資711億元人民幣。



-發改委印發《海南省建設國際旅遊消費中心的實施方案》，主要目標包括到2035年，海南成為具有全球影響力的旅遊消費目的地。



●人民幣中間價升262點子，CNH企6.87。http://bit.ly/2Sn7YmL

-人民幣Hibor：隔夜息2.43厘，CNH企6.86 。http://bit.ly/2rXyuHJ

-人民幣Shibor：隔夜息跌至1.47厘。http://bit.ly/2Vdim2j



●人行逆回購2500億，淨投放2200億5個月最大。http://bit.ly/2LBZntU



●港元拆息︰隔夜息升至2.83厘，為3個月高位。http://bit.ly/2QSPduF



●中國北斗覆蓋面擴至亞太之外，目標2020年全球覆蓋。http://bit.ly/2Vhdd9k



●日本央行會議紀錄︰有委員指難以預測明年物價趨勢。http://bit.ly/2LBZVQu



●經濟數據：

-日本11月失業率高於預期。http://bit.ly/2ESMpaz

-日本11月工業產出初值按年增長放緩至1.4%。http://bit.ly/2Sn8elR

-日本11月零售銷售數據差於預期。http://bit.ly/2SjRDPP



●應對經濟擴張期一旦結束，日本新增一個出口量指數。http://bit.ly/2LDU25c



●香港與芬蘭避免雙重課稅協定30日生效。http://bit.ly/2BNKiRl



●傳鴻海最快明年在印度組裝高階iPhone。http://bit.ly/2EUr3tk



●科技財情：三星Galaxy可控無人機？http://bit.ly/2GKm5Bv



●虛擬貨幣跌勢未止，日本IT巨頭撤出礦機市場。http://bit.ly/2Q6ma1N



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