【瑞通推介】中石化急跌資金追沽

瑞通認股證牛熊證銷售部：消息指美國聯儲局主席鮑威爾對於與總統特朗普會晤持開放態度。然而，美國政府局部停擺進入第6日續困擾市場。道指隔晚大部分時間受壓，最多跌611點，至尾市突然轉升，收報23,138點，升260點或1.14%。



恒指周四(27日)聖誕假期後復市先升後回，收報25,478點，跌172點或0.67%。周五(28日)早段於25,500點附近好淡爭持，向上阻力可參考10天和50天線(約25,900點)，並參考1個月低位25,313點作支持。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1,100萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,100萬元，反映投資者對後市看法仍以偏淡居多。



國際油價近期反覆呈弱，紐約期油周三(26日)急彈逾8%後，周四重拾跌勢，收跌近3.5%至每桶44.61美元。中國石油化工周四尾市急跌，周五再低開超過半成，創下逾1年低位5.4元。報道指中石化子公司兩名高級管理層因原油投資失利而被即時停職，市傳投資損失高達百億元。周四有近70萬元淨流入該股好倉，同日有近870萬元淨流入其淡倉。



不過周四逆市靠穩的中國海洋石油，周五早段再升逾1%，逼近12元，10天線(約12.2元)為反彈阻力。周四有逾250萬元資金淨流出其好倉，5日累計淨流入約480萬元。



比亞迪股份截至周四同樣連跌8個交易日，累跌超過14%，14日RSI持續回落，10天線亦跌穿50天線，技術走勢轉弱。周五早段股價於49元邊爭持，後市留意10月尾低位46.8元的支持力度，向上先參考50元關。周四有近50萬元資金淨流入其好倉。



有會計師事務所預料香港今年全年IPO集資額或超過2,800億元，超越紐約證券交易所而重奪全球冠軍寶座，但預期明年集資額將減至約2,000億元。港股走弱，香港交易所股價近日亦偏軟，周五早段好淡爭持，有機會下試12月低位和50天線約223元支持。其好倉周四錄逾180萬元資金淨流出，其淡倉同日淨流入近250萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中年期購證(15767)，行使價27,300點，2019年6月到期，實際槓桿8.7倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24800點，2019年3月到期，實際槓桿10.3倍。



中石化價外、中短期購證(14729)，行使價6.88元，2019年4月到期，實際槓桿8.9倍。



中海油輕微價外、中年期購證(26866)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿4.7倍。價內、長期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿2.5倍。



比亞迪價外、中短期購證(15726)，行使價58.8元，2019年6月到期，實際槓桿4.7倍。



港交所輕微價外、中短期購證(15504)，行使價240元，2019年4月到期，實際槓桿10.4倍。貼價、中年期沽證(13613)，行使價220元，2019年7月到期，實際槓桿5.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(65738)，收回價及行使價24,900點，槓桿比率31.5倍。N類熊證(67037)，收回價及行使價26,000點，槓桿比率45.6倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率14.7倍。熊證(58639)，收回價319.9元，槓桿比率15.5倍。



港交所牛證(62021)，收回價215.1元，槓桿比率15.2倍。熊證(57979)，收回價239.9元，槓桿比率12.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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