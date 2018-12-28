【高盛推介】跟進舜宇石藥認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：港股周五(28日)早段略反彈，而現時升幅較大的藍籌股分別有舜宇光學科技及石藥集團。



舜宇光學高開約1%，及後升幅一度擴大至逾2%。蘋果公司近期推出新的舊機換新機優惠，當中首次接納安卓手機，市場憧憬利好手機設備股，當中包括舜宇。



石藥高開約1.7%後升幅擴大至逾3%。國家藥監局發布通知，全面落實藥品監管「4個最嚴」要求，加強藥品集中採購和使用試點期間藥品監管。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署舜宇認購證，過去5個交易日共錄得約270萬元資金流入。另一方面，同期石藥認購證亦較獲資金傾向部署，共錄得約180萬元資金流入。



投資者如看好舜宇，可留意價外幅度約2%，長年期的購證(14991)，行使價70.93元，2019年9月23日到期，實際槓桿2.9倍，為貼價兼低街貨、類近條款的4隻產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如看好石藥，可留意價外幅度約18%，年期約6個月的購證(16891)，行使價13.12元，2019年6月21日到期，實際槓桿3.6倍，為中年期兼低街貨的選擇。



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