樓價UPDATES：二手樓捱打　業主劈價出貨

新盤成功搶客，二手業主要甩貨，就要大幅減價吸引買家。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●北角嘉文樓中層A室，實用面積761方呎，三房間隔，原叫價1,250萬港元，新近以1,000萬元易手，累減250萬元，實用呎價13,141元。原業主持貨8年帳面獲利425萬元。



●西半山瀚然中層C室，實用面積918方呎，三房連主人套房間隔，以每月6萬元租出，實用呎租65元。



●大潭紅山半島D區棕櫚徑單號洋房，實用面積約2,730方呎，四房間隔，以每月14.9萬元放租，日前減至14萬元租出，減幅達6%，實用呎租51.3元。



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九龍區



●將軍澳首都1期低層右翼B室，實用面積約680方呎，三房連主人套房間隔，9月開盤叫價900萬元，日前減至756萬元售出，累減約144萬元或16%，實用呎價約11,118元。原業主持貨10年轉手，帳面獲利約300.5萬元。



●紅磡半島豪庭3座高層B室，實用面積約442方呎，一房間隔，原業主以880萬元放售，累減100萬或約11%，以780萬元易手，實用呎價約17,647元。原業主持貨5年轉手，帳面獲利約205萬元。



●將軍澳藍塘傲5座中層F室，實用面積402方呎，一房間隔，以每月1.55萬元租出，實用呎租39元。



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新界區



●元朗YOHO Town在12月錄得7宗成交，是區內成交最多屋苑。新近成交為3座低層G室，實用面積393方呎，兩房間隔，原叫價608萬元，減價15萬元，以593萬元沽出，實用呎價15,089元。原業主持貨11年轉手，升值3.1倍。



●屯門卓爾居3座高層C室，實用面積679方呎，三房間隔，日前以838萬元沽出，實用呎價12,342元。單位9年升值1.6倍。



●沙田欣廷軒1座中層D室，實用面積397方呎，兩房間隔，以668萬元沽出，實用呎價16,826元。原業主持貨7年易手，帳面獲利約308萬元。



●馬鞍山銀湖．天峰3座高層G室，實用面積552方呎，兩房間隔，以778萬元易手，實用呎價14,094元。原業主持貨9年沽出，帳面獲利約455萬元。



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