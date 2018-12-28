【即市分析】信達生物只宜短炒

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：藥股受壓多日後，今日(周五)普遍出現反彈。其中生物製藥公司信達生物(01801)公布，與禮來公司共同開發的淋巴瘤藥品，已獲國家藥監局批准上市銷售，刺激股價飆升，即市報22.4元，報5.6%。



獲批事宜獲投行關注，高盛預計藥物可於第2季上市並產生銷售貢獻，但因獲批後距離上市有數個月時間，目前定價尚未公布。該行認為藥品獲批屬該股的發展里程碑，維持其「買入」評級，將目標價由24.89元上調至27.36元。



利好消息傳出吸引資金流入炒作，觀該股上方蟹貨較少，且走勢不俗，短線跟炒一轉無妨，目標價24元，跌穿20天線21.5元離場。不過，該股盈利能力始終有待驗證，藥品獲批銷售對業務表現雖屬利好，惟實際上對盈利貢獻仍不得而知。股市表現疲弱下，投資沒有業績支撐的股份風險甚高，不宜長揸。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

