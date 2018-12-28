樓價UPDATES：海堤灣畔減價80萬終售出

新界區抗跌力較低，業主要減價才能沽出。東涌海堤灣畔一個兩房單位，減價80萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島9座低層A室，實用面積850方呎，屬三房一套間隔，享鯉魚門全海景，獲租客以3.2萬元承租，實用呎租約38元。



●西半山龍騰閣低層B室連租約單位，實用面積1,024方呎，連車位以2,150萬元售出，實用呎價20,996元。



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九龍區



●西南九龍匯璽1B座中層B室，實用面積約440方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以24,800元獲本地客承租，實用呎租約56元。



●啟德煥然壹居錄市場上首宗二手買賣成交，單位為L1座高層C室，實用面積約332方呎，開放式間隔，減價24萬元後以約576萬元成交，實用呎價約17,349元。



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新界區



●東涌海堤灣畔2座高層F室，實用面積約521方呎，採兩房間隔，於11月以730萬元放售，最終減至650萬元獲承接，實用呎價約12,476元。



●沙田御龍山10座高層D室，實用面積約762方呎，三房一套連儲物室間隔，以29,000元租出，實用呎租約38.1元。



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