【即市分析】博內地再放水　押注那些股份？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：內地今年多次降準，估計累計放水規模已超過四萬億元人民幣，比2008年海嘯還要重手。之不過，當前中美貿易戰，全球金融市場動盪，內地經濟面對的危機比2008年還要大，咁放水力度加大，又顯得好合情合理。



與以往降準做法有別，今年內地降準多有特別「定向」用途，顯然是不想放水益了走資或炒賣而沒有去到實體經濟。之不過，至今成效似乎唔多夠，經濟下行壓力未見消減。故如今市場憧憬，明年首季前，內地有可能減息，以力挺經濟。



最近美元偏軟，人民幣匯率趨穩，為減息創造條件。若然要博內地再放水挺經濟，有咩個股好揀。第一當然是直接受惠減息的內房股，但唔建議沾手民企背景內房股，穩陣起見都係離不開華潤置地(01109)及中國海外發展(00688)。其次是中資金融股，如券商股，今日(周五)見光大證券(06178)、中金公司(03908)、海通證券(06837)都有異動。



此外，若然減息，部分高負債股可能會飆得較快，但其實減一次息對呢啲高危股未必幫得太大忙，所以唔建議沾手。至於消費類股，相信表現會比較個別，畢竟明年經濟景氣差，消費信心下降，故相信即使消息一出升得快回得亦快，且升勢集中在個別優質消費股。

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