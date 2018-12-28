【專家樓評】張翹楚：放寬地積比率　助增中短期供應

根據新一份《長遠房屋策略》報告指出，未來10年，公私營房屋供應合計約450,000伙，在調整了公私營房屋比例至7:3比後，下年度開始計算的10年期私樓供應為135,000伙。



其中，未來3至4年的私樓供應量約93,000伙，即每年有2萬多伙，扣除135,000伙，只剩下42,000伙，即4年後的往後6年，每年私樓平均供應只有7,000伙。



再者，未來10年有把握覓得的土地只有248,000伙，按長遠房屋策略目標的315,000伙，尚欠67,000伙。若然那240,000伙無着落，恐怕連6成的公營房屋目標也不一定達到，私樓供應更為嚴峻。



因此，政府應加緊考慮放寬九龍與新九龍區的地積比率，現時九龍與新九龍區的普遍住宅用地地積比率規劃為7.5倍；混合式發展的商住用地最高可達9倍。



但規定1.5倍只可作商業用途，即使不用作商業用途，也不能轉化為住宅地積比率或建築面積，但很多地區的樓上商鋪都是杳無人煙的，變相商業部分的地積比率變成雞肋，也導致在九龍區舊樓重建時困難重重。



筆者一直支持公私營比率逐步提高，但香港的人口密度高，平地較少，在調整公私營比例過程，我們的陣痛期一定比新加坡的來得長與及痛苦，故放寬地積比率只是短暫的舒緩措施。



長遠而言，土地發展方案還是要靠非維港以外填海、開發棕地與搬遷貨運碼頭，增加碼頭後勤用地，從而釋放現有露天倉地，來達至可持續的土地開拓與發展。



資深測量師張翹楚



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