二手樓價指數13周累瀉6.55%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報174.37點，按周跌0.21%，連跌13周共6.55%。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報175.81點，按周跌0.11%，連跌13周共6.94%。CCL(中小型單位)報174.05點，按周跌0.18%，連跌17周共8.00%。CCL(大型單位)報176.00點，按周跌0.37%，連跌3周共0.87%。CCL，CCL Mass，CCL(中小型單位)同創該指數最長連跌紀錄。而三大整體指數齊跌13周，同樣為歷史最長齊跌紀錄。



三大整體指數同樣跌幅收窄。前周計，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)分別跌0.69%、0.77%及0.75%。上周分別跌0.49%、0.58%及0.57%。而今周分別跌0.21%、0.11%及0.18%。相信未來樓價走勢持續向下，但跌幅時大時小，有別於早前持續擴大的局面。2019年次季，CCL目標為160點兼且止跌。



居屋攪珠後，向隅客回流二手市場，新界西樓價結束9周連跌，按周升1.09%。四區樓價先後中止連跌，4周前為港島，上周為九龍，今周為新界西。但新界東樓價繼續下跌，是今次整體樓市止跌的關鍵。現時新界東連跌17周，創該區最長連跌紀錄，並帶領整體大市向下。



四區樓價兩升兩跌。新界西CCL_Mass報158.56點，按周升1.09%，結束9周連跌。觀塘凱匯掀起熱賣潮，九龍CCL_Mass報172.87點，按周微升0.03%，連升兩周共0.03%。港島CCL_Mass報182.36點，按周跌0.13%，跌幅持續收窄。新界東CCL_Mass報181.04點，按周跌2.00%，連跌17周共13.30%。

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