【fb直播】港股悶住收爐等北水？聽羅尚沛點講！

美股點升都好，港股都係唔跟，恒指周五(28日)又係區間內上落，星期一(31日)半日市應該都係悶住收爐？



中國石油化工(00386)沽壓未止，周五裂口向下最多曾跌半成，高管炒燶油，業績實無運行？



好彩仲有內銀撐住大市，中央推動發行永續債，抽水潮誓湧現，對市場是好是壞？



《東網Money 18》搵來銀河證券業務發展董事羅尚沛為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm