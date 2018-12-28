歐股早段續升　半導體股受捧

歐股主要指數早段續升，英國富時100指數升1.23%，報6,665點；德國DAX指數升1.15%，報10,501點；法國CAC指數升1.06%，報4,647點。



板塊方面，半導體股受捧，意法半導體升1.73%；德國Infineon升1.86%；Siltronic升2.6%；iPhone傳感器元件生產商AMS升3.23%。



石油股反彈，蜆殼公司股價升1.96%；英國石油公司(BP)股價升1.96%。



個股方面，油服公司TechnipFMC早前與沙特阿拉伯國家石油公司簽署合作協議；前者股價升2.7%。



意大利銀行股Banca Carige早段升15.38%；此前該行因財困而求助歐洲央行，並與歐央行官員討論注資議題。



另外，投資者需留意，下周一(31日)德股將全日休市；英、法股則為半日市。





【16:07】歐股開市向好，英國富時100指數高開0.83%，報6,637點；德國DAX指數高開0.5%，報10,434點；法國CAC指數高開0.58%，報4,625點。



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