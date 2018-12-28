【市後重點睇】金價重逾1280美元　道期偏軟

美匯指數續企96.3水平，圓匯升至110.4，歐元兌美元企1.145，英鎊報1.266。港匯報7.83。在岸(CNY)及離岸(CNH)人民幣分別企6.85及6.86。金價重逾1,280美元，為6月中以來高位。布油報53.27美元，紐油報45.72美元。道指期貨跌71點。



●市後關注點

-21:00 德國12月消費物價指數(CPI)初值

-21:30 美國11月批發庫存初值

-22:45 美國12月芝加哥採購經理人指數(PMI)

-23:00 美國11月成屋簽約銷售指數、美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存周報

-周六凌晨00:00 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●港股期指結算日窄幅上落，恒生指數全日收報25,504點，升25點或0.1%；全周累跌249點或0.96%。http://bit.ly/2Q6EPKy



●A股快報：2018年最後一個交易日，滬綜指收升10點；全年累挫813點或近25%。http://bit.ly/2GGnmcF



●亞洲股市：日經指數收復二萬關，全年累挫12%。http://bit.ly/2Sr1ByU



●歐股3大指數開市向好。http://bit.ly/2AihD7i



●虛擬貨幣跌勢未止，日本IT巨頭撤出礦機市場。http://bit.ly/2Q6ma1N



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