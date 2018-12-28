政府下季賣4幅住宅地　涉1860伙

政府公布2019年1月至3月賣地計劃，發展局局長黃偉綸表示，下季將推出4幅住宅地，可供興建約1,860伙，按季減少29%。地皮分布於啟德、大嶼山及元朗。



此外，下季一鐵一局將有再供應，包括港鐵(00066)將軍澳日出康城第十一期，提供約1,650伙。另有兩個市區重建局項目，位於觀塘及大角咀，涉及約210個單位。



黃預計，連同私人發展及重建項目，新一季料提供3,950伙住宅供應。



非住宅地皮方面，政府計劃推出九龍啟德一幅佔地逾8萬方米的商業及酒店用地，預計可提供約480個至800個酒店房間。

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