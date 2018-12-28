十年一劫應驗！A股及日股均創2008年以來跌市紀錄

自從1998年及2008年後，市場一直憂心「十年一劫」，2018年初全球主要股市一同做好，原以為避過一劫，可惜始終劫數難逃。當中，亞洲主要股市日本及內地A股已提早「收爐」，2018年「埋單」均創下2008年以來跌市紀錄。



日經平均指數周五(12月28日)收市跌0.31%或62點，報20,014點，險守2萬點大關作結；本周累跌0.75%，為連跌第4周；12月更大跌10.45%，為3個月以來第2個月下跌，創2010年5月以來最大單月跌幅；本季暴跌17.02%，為3季以來首次下跌，創2008年第4季以來最大季度跌幅。



總結2018年全年，日經平均指數累跌12%或2,750點，為2011年以來首次全年跌市，也為「安倍經濟學」推出以來首次下跌。若計百分比跌幅，為2011年以來最大；若計點數則為2008年以來最大。



日本股市從周六(12月29日)起將展開為期6天的元旦假期，股市將在下周五(1月4日)重新開市。



【A股】

周五亦為2018年A股最後一個交易日，其中，滬綜指收市升0.44%，報2,493點，全年累瀉24.59%，為2008年以來最大跌幅。截至周四(12月27日)收市，A股全年市值大幅蒸發2.4萬億美元。



隨着股市大跌，截至11月27日，今年已有577隻基金清盤，較過去19年清盤基金總數246隻仍要多兩倍！不過，國際資金似趁低撈貨，「北向資金」(即透過香港的互聯互通機制買入A股)全年淨買入2,942億元人民幣，創歷史紀錄，按年大增47%，也首次超「南向資金」(即香港俗稱「北水」)。



【港股】

雖然港股下周一(12月31日)仍有半日市，惟今年迄今已累挫約15%，「埋單」勢創2011年以來最大跌幅。



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