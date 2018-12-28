【今日破位表】易鑫集團反覆尋底

美股表現動盪，道指一度挫逾600點後急速拗腰，收市倒升260點。相反港股今日(周五)窄幅橫行，全日波幅僅183點，收報25,504點，升25點，成交額亦縮至469億元，即市創52周新高的股份(主板及創板)有9隻，股價創52周新低的股份有126隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



易鑫集團(02858)今日破底，以上市以來新低價1.71元收市，跌3.9%。該股主營互聯網汽車零售交易平台及汽車融資業務，但內地汽車零售市道疲弱，難免打擊其業務表現。瑞信早前就指出，易鑫第3季促成的汽車融資交易宗數及貸款金額遜預期，大削其今明兩年純利預測，加之該股未能盈利，料股價難有起色。



另偉易達集團(00303)因中期表現未如理想，遭大行唱淡，以致股價持續下行，沽壓至今未見消退。該股日內創下64.15元的52周低，收報64.3元，跌1.8%。技術上，其10天線阻力不輕，未重返其上前，料跌勢難止。

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