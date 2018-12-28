可摺疊屏iPhone專利曝光　屏幕可內外摺疊！

外媒報道，蘋果公司(Apple)的專利顯示了一種既可以朝內摺疊又可以朝外摺疊的設備。目前，三星的可摺疊屏手機只是一款屏幕可向內摺疊的手機。



報道稱，美國專利商標局近日公布Apple早前申請的一項專利，該專利顯示，Apple正準備打造可摺疊屏iPhone。



眾所周知的是，三星很快推出一款可摺疊屏Galaxy F手機。它很可能會在2019年首推出。



雖然聽起來可摺疊屏幕手機像是令人驚嘆的技術，但市場仍困惑於該設備如何能夠很好地從摺疊狀態變成展開狀態。



Apple於今年3月申請了一項可摺疊屏手機專利，美國專利商標局於近日才公布有關申請。該專利表明，Apple正在想方設法打造可摺疊屏iPhone。



值得指出的是，專利技術僅表明一家公司目前正在涉足某一領域，並不能證明該公司已認為這項技術足夠成熟，以至於可以推向市場。Apple當然也不例外。



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