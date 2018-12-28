本財年私宅供應13850伙　僅達標76.9%

政府推地進度較為落後，連同剛公布的下季賣地計劃，2018至2019財政年度推出土地可建單位僅約13,850伙，較全年目標約1.8萬伙，只達標約76.9%。若相比上年度最終約2.55萬伙供應，按年更大幅下挫約45.7%。



發展局局長黃偉綸指出，若計及3幅改作公營房屋的土地，所涉及約1,100個單位，全年度共推單位約1.5萬伙，以此計算則達供應目標約八成。



至於早前流標的山頂文輝道豪宅地，他指出，過去亦有3次土地流標清況出現，政府會安排相隔約一季後再推出市場，而之前重推都能成功售出。



黃氏續稱，近月整體樓價有向下趨勢，不過政府不打算透過土地供應調整樓價，主要因為樓價受到多項目因素影響，如資金流向、息口走勢及經濟情況，故不會因為長期或短期的市場變化，而放慢增加土地供應。

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