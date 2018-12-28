傳《堡壘之夜》開發商Epic Game　今年利潤達234億

外媒引述消息人士稱，在今年全球各主要遊戲商整體收入並不突出之際，一款今年「爆紅」的吃雞遊戲《堡壘之夜》(Fortnite)的開發商Epic Games，今年實現了30億美元(約234億港元)利潤。Epic對此消息沒有置評。



《堡壘之夜》是一款免費遊戲，通過數碼商品銷售獲得收入。Epic從沒有公布相關的營收數據，但最新曝光的利潤數據表明，該公司正取得巨大成功。



今年9月，Epic在一輪融資中的估值接近150億美元(約1,170億港元)。此輪融資吸引多家知名投資者，包括KKR、KPCB和光速創投，投資總額達到12.5億美元。值得一提的是，騰訊控股(00700)於2012年，以3.3億美元收購了Epic的40%股份，成為該公司的第一家外部投資者。



Epic並不完全依賴《堡壘之夜》一款遊戲。本月初，該公司推出Epic Games商店，瞄準數碼遊戲銷售的「一哥」Steam。

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