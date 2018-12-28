【中環剝花生】2019股市有咩大龍鳳？

2018年股民唔係食驚風散，就係食暈浪丸，個市完全估佢唔到！究竟港股踏入2019年，會唔會另有一番新景象呢？恒指明年最悲觀同最樂觀嘅位會喺邊？



另外，環球經濟形勢點樣左右大市？美國聯儲局最終會唔會跪低，提早結束加息周期？貿易談判又拆唔拆得掂？今集《中環剝花生》就請嚟著名股評人羅尚沛 、郭思治一齊食花生討論，歡迎網民發問，詳情請click入以下連結度睇啦！



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