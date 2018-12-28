續困擾股市！美政府局部關門恐延至明年

外國傳媒報道，目前美國政府因財政問題而局部關門，為困擾美股的其中一個因素，據共和黨人士表示，眾議院不會在周五(12月28日)安排任何投票，意味美國政府部分關閉的狀態將至少持續至周末。目前已有9個部門在12月21日資金用盡後停止了辦公。



受美國政治亂局及經濟數據不佳影響，美匯指數近期已轉弱，現時徘徊96.56，跌幅0.03%。



現時有共和黨人士透露，不排除在未來幾天達成協議。不過，由於美國國會定於新年前一天和元旦休會，即12月31日及1月1日，而現屆國會將於1月3日中午結束任期，屆時在2018年11月中期選舉中當選的新議員將宣誓就職，即民主黨將控制眾議院。因此，本周末及1月2日是關鍵。



即將退休的賓夕法尼亞州共和黨眾議員Ryan Costello表示，不認為政府能在新國會宣誓就職之前重新開放。



此前，總統特朗普表示，支出法案必須包含邊境牆所需的50億美元資金，否則不會簽署法案，惟遭到民主黨人拒絕，令政府局部關門至今。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/