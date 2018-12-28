WeLab獲納入下輪香港虛擬銀行遴選程序

虛擬銀行申請者陸續收到金管局通知，有望進入下一輪遴選。早前已表明有份申請牌照的本地金融科技公司WeLab向《東網》承認，已收到金管局進一步通知，進入下一輪遴選程序。



虛擬銀行即是不設實體分行的銀行，一般市民可透過網上或手機平台使用全面的銀行服務，如定存、借貸或購買保險等。



WeLab發言人表示，公司會與金管局保持緊密溝通，有信心成為虛擬銀行第一批營運商，提供嶄新的銀行服務體驗。



事實上，金管局早前宣布合共按獲30家機構的申請書，惟已有約有1/3申請，因未有就發牌準則下一些關鍵項目提交足夠資料，率先遭金管局駁回。



當局將於餘下申請當中，目標甄選其中約1/3進入下一輪審視，根據兩輪篩選比例推算，只會有6至7間機構的申請進入下一輪審視程序。



此外，外電引述消息人士稱，WeLab將延遲在香港交易所上市計劃，集資規模達5億美元(約39億港元)，主要因為公司認為當前市況波動，惟暫未有恢復上市時間表，或會考慮尋求新一輪私募融資方案。



金管局回應指，從約20位交完備資料的申請人中，甄選了約1/3進入下輪的審視，已發信通知所有申請人甄選結果。而入選人的營運模式、科技平台、財務實力均較有優勢。



當局又透露，申請人來自不同背景，包括本地和境外公司，當中包括銀行、非銀行金融機構和科技公司，當局將爭取2019年首季開始發出虛擬銀行牌照，預期獲發牌後可於6至12個月內推出虛擬銀行服務。



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