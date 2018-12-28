新股專輯：成都高速公路跨年招股　入場費2222元

成都高速公路(01785)周五(28日)起招股，執行董事及總經理唐發維表示，旗下三條全資擁有的高速公路，其特許經營權介乎12至16年，公司將通過收購或投資優質高速公路，首選目標為四川省已竣工或正營運的項目，並會審慎評估升級及擴建現有的高速公路，以提升車流量及收費。



此外，公司亦計劃擴大服務範圍，包括提供道路維護服務及綠化服務等，通過多元化收入來增加盈利能力。同時，公司將會維持派息比率於60%至70%。



董事會秘書及聯席公司秘書張光文補充，成彭高速公路於今年7月已完成擴建工程及重開，至今加權日均車流量為4.7萬輛次，其標準收費亦較擴建前上升50%。



問及中國政府近日就《收費公路管理條例》新修訂草案進行公眾諮詢，唐發維稱，政府有意透過實施差異化收費，包括在特定時間內免收取特定車型的通行費，從而解決交通擠塞的情況，惟現時四川省尚未推行相關做法，相信對公司業務影響不大。



成都高速公路周五起至明年1月7日招股，招股價每股2.2元，一手1,000股入場費2,222.17元，預期明年1月15日在主板上市。

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