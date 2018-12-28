金管局譴責JPMorgan Hong Kong違反洗錢條例

再有銀行因反洗錢不力，被香港金融管理局譴責及罰款。該局公布，譴責JPMorgan Hong Kong(摩根大通香港)違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並處以罰款1,250萬港元，為第四間因相關條例被金管局罰款的銀行。



當局調查發現，該公司於2012年4月至2014年2月期間，在數個主要管控範疇(包括客戶盡職審查、定期覆核客戶盡職審查資料，以及電傳轉帳)存在缺失，以致違反《打擊洗錢條例》中6項指明的條文。



概括而言，該公司並沒有設立及維持有效措施，以履行其進行客戶盡職審查的責任、履行其持續監察業務關係的責任，及識辨及處理不遵守相關規定的電傳轉帳。



金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，銀行必須設立有效措施，以履行其在《打擊洗錢條例》下的責任。相關措施使銀行能在顧及其業務性質、規模及複雜程度的情況下，識別、了解及減低風險。銀行應參閱金管局提供的各項指引及資源，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》。

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