聯交所股權變動資料顯示，丘鈦科技(01478)於12月27日獲Q Technology Investment Inc.增持20萬股，最新持股數目約7.51億股。



瑞斯康集團(01679)於12月24日獲Spitzer Fund VI L.P.增持142萬股，最新持股數目9,046萬股。



石藥集團(01093)於12月27日獲True Ally Holdings Ltd增持220萬股，最新持股數目約13.54億股。



紫金礦業(02899)於12月21日獲VanEck Vectors ETF - VanEck Vectors Gold Miners ETF增持2,324萬股，最新持股數目約4.02億股。



TCL電子(01070)於12月21日獲李東生增持131萬股，最新持股數目6,853萬股。



康師傅控股(00322)於12月27日獲魏宏名增持500萬股，最新持股數目648萬股。



長壽花食品(01006)於12月20日獲富達增持82萬股，最新持股數目5,815萬股。



頤海國際控股(01579)於12月20日獲瑞銀集團增持287萬股，最新持股數目6,551萬股。



巨騰國際(03336)於12月20日獲Bank of Communications Trustee Ltd增持200萬股，最新持股數目約2.21億股。



中國宏泰發展(06166)於12月24日獲Profit East Ltd增持6萬股，最新持股數目約11.94億股。



元亨燃氣(00332)於12月21日獲Champion Ever Ltd增持1,300萬股，最新持股數目約29.86億股。



同方康泰(01312)於12月20日獲China Health Management Investment Ltd增持252萬股，最新持股數目約31.72億股。



建發國際集團(01908)於12月28日獲Diamond Firetail Ltd增持30萬股，最新持股數目6,030萬股。



金輪天地控股(01232)於12月27日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持158萬股，最新持股數目約6.92億股。



德林國際(01126)於12月28日獲CHOI KYOO YOON增持47萬股，最新持股數目約3.83億股。



中國金融投資(00605)於12月21日獲張小林增持200萬股，最新持股數目約23.15億股。



中渝置地(01224)於12月21日及27日獲張松橋合共增持110萬股，最新持股數目約23.05億股。



卓爾智聯(02098)於12月27日獲閻志增持347萬股，最新持股數目約66.65億股。



同方康泰(01312)於12月20日獲黃俞增持252萬股，最新持股數目約31.72億股。



慧聰集團(02280)於12月27日獲劉軍增持15萬股，最新持股數目7,820萬股。



長江製衣(00294)於12月27日獲陳永奎增持12萬股，最新持股數目2,356萬股。



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置富產業信託(00778)於12月27日及28日被ARA Asset Management (Fortune) Ltd合共減持29萬個信託單位，最新有信託單位數目304萬個。



李氏大藥廠(00950)於12月20日及21日被李燁妮合共減持11萬股，最新持股數目約1.21億股。



西王特鋼(01266)於12月24日被孫新虎減持8萬股，最新持股數目221萬股。

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