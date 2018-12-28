哈囉出行完成新一輪融資　最新估值約25億美元

內媒報道，接近投資方知情人士透露，內地共享單車品牌哈羅單車(Hellobike)母企哈囉出行已完成新一輪融資，由春華資本和螞蟻金服領投，融資規模為數十億人民幣，而根據界面新聞引述消息指，哈囉出行新一輪融資金額為40億元人民幣。



據了解，春華資本為新進入的投資方。對於這輪融資，哈囉出行沒有否認，並表示這輪融資在7、8月就已完成。



哈囉出行一直處於融資狀態中，其創辦人兼行政總裁楊磊表示，公司正搭建VIE股權架構，還沒有具體上市時間表。



目前哈羅單車註冊用戶2億，日訂單量2,000萬，進駐300個城市和260多個景區。在最近的哈囉出行全產業鏈大會上，楊磊還說共享單車的用戶能達到8億。



另外，一直沒有盈利的共享單車正進入洗牌潮。今年上半年，美團將摩拜收歸囊中，構建消費服務生態。想獨立發展的ofo，如今卻陷入押金擠兌風波。因此，哈囉出行能獲得新一輪資金投入，為公司未來發展打下一支強心針。



不過，分析指，共享單車品牌中誰能最終真正可以賺錢，可能還需要這些公司繼續探索。

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