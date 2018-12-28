打邊爐帶旺！外媒點名今年港股「股王」可能是它...

外國傳媒報道，隨着火鍋流行，一家中國調味品生產商趁勢而起，成為今年香港股票市場上罕見的贏家。



頤海國際(01579)為海底撈(06862)提供調味品，而海底撈在香港首次公開招股(IPO)後，一躍成為了亞洲最大的上市餐館營運商。受到海底撈火鍋業務增長帶挈，頤海國際股價今年上漲1.61倍，輕鬆地成為恒生綜合指數表現最佳的成分股。與此同時，恒生綜合指數下跌了18%，創出7年以來最大跌幅，可見該股大幅跑贏。



頤海國際對海底撈的銷售佔其上半年收入的一半以上，另公司還銷售海底撈品牌的調味品。海底撈在大中華地區有近400家餐廳，在海外亦有幾家。該公司在消費者中建立了服務貼心的美譽，例如會為等位的客戶提供美甲和按摩服務。



安信國際分析李雲怡表示，海底撈是頤海國際增長的有力保證，惟隨着海底撈走向成熟，3年後就不一定了；另外，今年的熱點炒作已基本耗盡了頤海國際的估值空間。目前頤海國際的12個月遠期市盈率為28倍；海底撈則是30倍。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/