一周專家樓評：香港因乜唔跟美國加息？明年係上車時機？

新盤低價策略成功打破樓市悶局，會否意味明年發展商將積極出貨，一手市場繼續主導樓市？新盤源源不絕推出，二手樓會否被打殘，跌勢加劇？買樓上車是否好時機？香港銀行為何不跟隨美國加息，原因何在？如何增加中短期住屋供應？



全個星期《專家樓評》一次過睇晒！想睇埋片嘅話，記得click入埋以下連結！



─ ─ ─ ─ ─

【李志成】：明年新盤續主導樓市

睇片→ https://bit.ly/2CDVvWt



今年上半年一、二手樓市皆旺，新盤銷情熱烈，二手市場註冊量及金額均報升。但踏入下半年，受政府新房策及中美爆發貿易戰影響，樓價出現調整，加上香港銀行於9月底跟隨美國加息，調升最優惠利率(P)，為香港銀行12年來首度加息，令香港充斥利淡因素，拖累樓市交投表現。



香港置業於12月份進行的調查發現，有超過6成受訪者睇淡明年樓市走勢，比例創同類調查有紀錄以來第11季新高。不過，考慮於未來12個月置業的比例則止跌回升，佔34.7%，比例較上季回升約1.7個百份點，終止連續兩季的跌勢。反映市民入市意欲回升，部分市民正計劃在樓市回軟時趁低吸納。



展望2019年，預計明年樓市呈「一手穩二手跌」格局，全年樓價波幅料約5至8%，上半年市況會較為波動，當中以豪宅抗跌力較強。



而在空置稅效應下，相信多家發展商仍會積極以超筍價推盤，料明年上半年市場將以一手交投為主導。



至於二手市場方面，預計明年上半年交投會因農曆新年長假期傳統淡季，以及新居屋推售吸客影響而短暫受壓，相信下半年樓價跌勢喘定，購買力陸續回流，二手成交有望於明年下半年才有明顯改善。



在一手推盤潮之下，預計2019年全年一手私樓註冊量約16,000宗，按年上升約1.3%，註冊金額可達2,200億港元，按年升約0.9%。而二手市場則受制於一手市場，預計2019年全年二手住宅註冊宗數約42,000宗，按年跌約2.8%，註冊金額約3,150億元，按年跌約7.6%。



香港置業行政總裁 李志成



─ ─ ─ ─ ─

【汪敦敬】：明年買樓上車時機到？

睇片→ https://bit.ly/2LAU3aj



所謂「買有風險 不買也有風險」，踏入2019年，這兩方面的風險應如何評估？



最近，各位應該體會到買樓的風險，筆者認為，明年最大買的風險是空置稅引來發展商將已動工或起好了的7.5萬個累積單位爭相出貨。



如果是真的，筆者相信600萬港元以上的私樓難免要面對調整。不過，觀乎最近觀塘新盤凱滙的銷情告訴大家，降低價格是可以找到樓市谷底；同時印證到市場購買力原來是空前強勁，與97年跌市的購買力萎縮是完全不同。



如果是這樣，大多數發展商可能就會選擇支付空置稅，然後慢慢出貨。



接住，筆者想分享不買樓的風險，不買樓的風險即是說你有需要，不過大家選擇不買樓但樓價上升了，其實明年樓價上升的風險是不低的。



過去9月、10月的樓市低潮，是因為上車、財富效應與中資三大購買力同時凍結所致。這種同時凍結的情況是不可能長遠的，尤其是財富效應與中資購買力，最近有日漸復甦的迹象。



供應量如此少，如果以上兩個板塊的購買力在市場上甦醒的話，恐怕屆時上車購買力會成為競爭力最弱的一環，其實用家置業真是要掌握時機！



祥益地產總裁 汪敦敬



─ ─ ─ ─ ─



【黃詠欣】：銀行不跟美國加息有原因

睇片→ https://bit.ly/2GH2uBS



上次提到資金流向會影響息口走勢，其實銀行更重視的是資金成本，從以下幾個數據可以反映出銀行的資金成本。



首先最簡單的就是香港銀行同業拆息(HIBOR)上升及港元定期存款利上升，便反映了銀行資金成本上升；其次是最優惠利率和1個月銀行同業拆息息差。



自金融海嘯後，H/P息差長期維持4.8%高水平，近一次美國加息周展開，香港H/P息差依然維持4.5%以上，相信未來銀行會鎖定H/P息差4%以上才是合理水平。如果息差收窄，銀行便有上調P的壓力。



另外，按揭貸款淨息差，在過往幾年超過9成人士選用H按產品，最大特點是設有鎖息上限，但近年實際按揭利率持續超越鎖息上限，銀行只能根據上限收取利息，意味按揭貸款的淨息差不斷收窄，反映銀行利潤減少。



最後，可以從綜合利率反映，它是根據佔香港總客戶存款9成的零售銀行所提供的資料編制而成，這項指標是指銀行客戶存款、銀行同業存款及港元不計息活期存款等的加權平均利率，只反映平均利息支出，並未涵蓋借出貸款涉及的其他成本，如營運成本、信貸成本及對冲成本，故此銀行的實際資金成本，會比綜合利率更高。



銀行會根據上述數據，再因應自身的經營環境，作出加息的決定，例如在9月尾時H/P息差收窄至2.8%，但銀行體系結餘仍有760億港元，代表市場資金仍然充裕，故就算加息幅度也只是1/8厘。不過，有部分靠銀行同業拆息營運的中小銀行就因為資金成本大增，故加息1/4厘。



利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣



─ ─ ─ ─ ─

【張翹楚】：放寬地積比率 助增中短期供應

睇片→ https://bit.ly/2VekB5q



根據新一份《長遠房屋策略》報告指出，未來10年，公私營房屋供應合計約450,000伙，在調整了公私營房屋比例至7:3比後，下年度開始計算的10年期私樓供應為135,000伙。



其中，未來3至4年的私樓供應量約93,000伙，即每年有2萬多伙，扣除135,000伙，只剩下42,000伙，即4年後的往後6年，每年私樓平均供應只有7,000伙。



再者，未來10年有把握覓得的土地只有248,000伙，按長遠房屋策略目標的315,000伙，尚欠67,000伙。若然那240,000伙無着落，恐怕連6成的公營房屋目標也不一定達到，私樓供應更為嚴峻。



因此，政府應加緊考慮放寬九龍與新九龍區的地積比率，現時九龍與新九龍區的普遍住宅用地地積比率規劃為7.5倍；混合式發展的商住用地最高可達9倍。



但規定1.5倍只可作商業用途，即使不用作商業用途，也不能轉化為住宅地積比率或建築面積，但很多地區的樓上商鋪都是杳無人煙的，變相商業部分的地積比率變成雞肋，也導致在九龍區舊樓重建時困難重重。



筆者一直支持公私營比率逐步提高，但香港的人口密度高，平地較少，在調整公私營比例過程，我們的陣痛期一定比新加坡的來得長與及痛苦，故放寬地積比率只是短暫的舒緩措施。



長遠而言，土地發展方案還是要靠非維港以外填海、開發棕地與搬遷貨運碼頭，增加碼頭後勤用地，從而釋放現有露天倉地，來達至可持續的土地開拓與發展。



資深測量師 張翹楚

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/

二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/