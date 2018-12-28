華爾街最優秀經濟師：股市仍有望再創新高

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新表示，道指周三(12月26日)創下史上最大點數升幅，為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以升幅計，為2009年3月以來最大。



他指出，美國經濟仍然非常良好，聖誕零售市道創下消費紀錄，反映投資者之前是過度驚慌。他說：「這次牛市(2009年起)被描述為有史以來最令人討厭的牛市，因為股市一直升，都不是全部人看好，我不認為有經濟衰退，當市場意識到這一點時，就會看到市場反彈。股市怎樣恐慌下跌，就會怎樣報復上升。」



他預期，標指2019年底會升上3,100點，較現水平有超過20%上升空間。他早前指出，美國總統特朗普將打贏中美貿易戰，迫使中國實行更公平及減少保護的貿易政策，這將是美股「終極爆升」的最重要元素。

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