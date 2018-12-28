承達集團遭控股股東減持

承達集團(01568)公布，獲其中一名控股股東Reach Glory知會，於12月28日，其與彩雲國際及另一名控股股東江河香港訂立買賣協議，據此，Reach Glory同意向彩雲國際出售合共3.92億股，總代價14.89億港元。江河香港同意擔保Reach Glory履行其於買賣協議項下的責任。



目前Reach Glory持有15億股，佔已發行股本約69.50%。緊接出售事項完成後，Reach Glory將持有11.08億股，佔已發行股本約51.34%，仍然為其中一名控股股東，而彩雲國際將持有3.92億股，佔已發行股本約18.16%，並成為主要股東。

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