彼岸控股...聽個名你又估唔估到做咩生意？

除夕當日(31日)又多一隻新股加入招股隊伍，講緊嘅係彼岸控股(02885)！彼岸？唔好誤會，公司業務同佛教無關，主要喺中國同香港從事提供熱成像、自穩定成像和通用航空產品及服務。



值得留意的是，主席楊倫楨、行政總裁王群力及執行董事楊振泰係一家人嚟！不過記者會上，三人都好客氣，仔仔楊振泰分別叫爸爸同媽媽做主席及總裁；而行政總裁又叫丈夫做主席、仔仔做執董；主席就叫老婆做總裁，唔知佢哋係屋企又係咪咁叫對方呢？



不過肯定嘅係，現年31歲的楊振泰，已經有接班嘅決心！雖然爸爸身體子健康，又未有退休打算，但已經表明會努力工作，朝住接班方向進發。雖然今年8月先入局董事會，但公司日常營運、業務等都有參與。



而主席楊倫楨似乎都幾放心，仲話仔仔幫得手！又係嘅，仔仔畢業於世界知名學府加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）嘅工程學士及碩士，之後仲喺加拿大電信和傳媒公司貝爾(Bell)做過硬件部人員同技術分析員，張cv咁靚，都值得放心嘅。



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