東銀國際接管東銀殼牌股權　或一年後出售

東銀國際(00668)公布，碩潤石化同意轉讓東銀殼牌股權予重慶寶旭及合資公司，以清償約4.77億元人民幣借款。完成後，碩潤石化已承諾於2019年12月31日或之前，分別向重慶寶旭及合資公司購回股權。



東銀國際間接擁有重慶寶旭及合資公司權益。碩潤石化由借款人間接非全資擁有，而董事局主席兼控股股東羅韶宇及其配偶趙潔紅，分別擁有借款人約77.78%及22.22%股本權益。



東銀殼牌為中外合資有限公司，主要業務為於中國重慶建設、改造、經營及管理加油站；及為機動車供應汽油、柴油及潤滑油，以及提供車輛保養。



集團表示，無意從事石化業務。上述轉讓的目的僅為確保借款人償還借款。完成後，集團無意提名東銀殼牌董事。因此，集團將維持作為東銀殼牌的被動投資者。倘在借款人及碩潤石化違反股權轉讓協議的情況下，購回不會於2019年12月31日前落實，集團將考慮出售股權換取現金，或僅在未成功物色到股權的潛在買家之情況下，保留股權作為投資。

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