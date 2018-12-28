ALCO HOLDINGS擬4供1　最多淨籌1.24億元

ALCO HOLDINGS(00328)公布，建議每持有4股股份，獲發1股供股股份的基準，以每股0.87港元的認購價，通過供股方式發行1.44億股供股股份，以籌集最多約1.25億元。倘獲悉數認購，估計供股所得款項淨額最多約1.24億元。



控股股東梁劍文、Shundean Investments，以及梁氏家族成員，已承諾將承購合共8,227.63萬股供股股份，相當於公司擬暫定配發的供股股份總數約56.88%。



公司表示，供股所得款項淨額約40%用於開發筆記型電腦及相關產品；約30%用於筆記型電腦及相關產品的銷售及市場推廣，包括刊登廣告及在東南亞、印度、中國及台灣參加展銷會；約30%用作一般營運資金。

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