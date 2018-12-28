藥股難翻身！內地續強調須降低醫療服務價格

外國傳媒報道，中國正推動降低仿製藥價格的措施，自本月較早前推出試點方案以來，製藥板塊市值已大幅蒸發約460億美元。



報道指出，國務院副總理孫春蘭在全國人大常委會一次會議上表示，政府將逐步擴大藥品集中採購機制的區域和品種。中國於12月6日首次啟動國家組織藥品集中採購試點方案，範圍包括11個城市和31個品種。



該試點方案推動膽固醇、抗癌藥的價格平均大跌約52%，某些藥價甚至降逾90%，因製藥商要競爭，才能贏得所有公立醫院供應的招標。



不過，國內外的製藥商都反對該新政策，認為會導致潛在的質量和供應問題。自試點方案推出以來，MSCI中國醫藥衛生指數累跌22%，市值驟失458億美元。



孫春蘭在會議上表示，中國將堅定不移地推進該新政策，解決好可能出現的藥品質量、供應、使用以及企業兼併重組等問題。中國國家藥監局周四(12月27日)表示，中國應加強對中標藥品質量的監督，加大對違反生產和流通規則的公司的懲罰力度。



孫春蘭表示，中國不少藥品的價格高於周邊國家和地區，必須降低醫療服務的價格，解決看病貴的問題。

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