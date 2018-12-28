新盤UPDATES：新界大型屋苑趕下月登場

樓市焦點集中一手新盤市場，發展商乘勢積極部署開盤。除了市區大型項目認購反應持續理想外，新界區亦有大型樓盤籌備登場，料下月搶閘開售。



●天鑽樓書突擊上網 最細334方呎起

中國海外發展(00688)旗下大埔荔枝山天鑽，剛已上載樓書至項目網站，項目共提供1,620伙，實用面積由334方呎起，單位為第8座地下F室，間隔一房設計，連面積235方呎花園。而最大面積單位為3座20樓A室，實用面積1,388方呎，天台面積1,206方呎。



●凱滙第2期錄近1500票 超購逾6倍

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期星期六(12月29日)推出208伙進行次輪銷售，今午(12月28日)已截止接受認購，共錄得近1,500張入票，超額認購逾6倍。發展商今午4時將會抽籤，明早9時起將安排首300號籌登記買家報到。



●尚珩複式連天台戶售8400萬

香港興業國際(00480)等沙田九肚尚珩，剛售出2座10及11樓B室複式特色戶，實用面積2,676方呎，天台面積1,111方呎，成交價8,400萬元，呎價31,390元。項目至今累售39伙，套現逾21.2億元。

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