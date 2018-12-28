壹傳媒揚言不再縮台灣業務　證券界料又反口

業務虧損連年的壹傳媒(00282)周五(12月28日)有高級管理層揚言，暫無計劃縮減台灣的出版業務及人手。然而，根據公司往績以及近年財務表現，財金界分析師質疑有關言論能否兌現，擔心公司賣產及裁員行動或「陸續有嚟」。



該公司周五就出售台灣總部物業等事項舉行股東特別大會，行政總裁張劍虹於股東會後表示，現時沒計劃再出售台灣或香港物業，亦無意削減台灣的出版業務及裁減人手。



對於壹傳媒高管的言論，訊匯證券行政總裁沈振盈直言：「佢講就咁講，信唔信就另一回事。」他表示，壹傳媒資金如此緊絀，看來只有兩條路可行，一是找到基金大戶投資或公司配股集資。然而，該公司現時股價低殘，就算集資所得亦捉襟見肘。第二種方法就只有再出售手頭產業。



事實上，單就過去5、6年，壹傳媒便接二連三就業務去留作出爾反爾的舉動(見表)。例如2012年4月，市場傳出壹傳媒有意出售台灣業務止蝕，其後壹傳媒聲稱大股東黎智英並無與任何人商討出售台灣業務。然而，同年10月，壹傳媒即公布將賣清台灣業務。



當時亦有報道指旺旺中時集團董事長蔡衍明是壹傳媒台灣業務的買家之一，黎氏亦公開否認傳聞，更信誓旦旦表示：「這說法是污衊我的人格。」但不足1個月後，黎智英的謊言再次被戳破，包括蔡衍明在內的5名買家曝光，惹起港台各界強烈批評，「台壹」員工更冒雨抗議，痛斥黎智英「滿口謊言」。



事實上，黎智英於2007至2016年間，曾先後5次公開表明不會出售壹傳媒香港業務，否則「變契弟」。可是在2017年7月，壹傳媒突然停牌，並發表通告證實，洽商出售包括香港《壹週刊》、台灣《壹週刊》及多份雜誌業務。有員工就怒斥黎智英反口，應兌現承諾「一世做契弟」！



過去8年半，壹傳媒累積虧損達22.5億元。財政方面，於今年9月底，公司之銀行結存及現金儲備(包括受限制銀行結餘)約2.03億元，較今年3月底減少約1.01億元。分析員擔心，公司近年虧損數以億元計，而且情況持續多年，出售資產亦只是「吊住條命」。若未來開源不成，需節流之時，旗下員工又將成為首個被開刀的目標。

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