全球經貿戰：中國准進口美大米　料為談判釋善意

外國傳媒報道，在中美兩國準備繼續談判解決貿易糾紛之際，全球最大的大米生產和消費國中國允許從美國進口大米，有分析員指出，這是一個表達善意的姿態。



中國海關總署周五(12月28日)表示，自12月27日起，獲得註冊登記的美國大米生產企業可以向中國出口大米。此前兩國已簽訂植物檢疫協議。早前有報道稱，1月美國代表團將赴中國重啟雙邊貿易談判。



北京東方艾格農業諮詢公司分析師馬文峰表示，這是中國政府在談判前釋放的善意，因與中國的主要大米來源國泰國和越南相比，美國的大米價格沒有競爭力，而且進口量很可能有限。值得留意的是，進口的美國大米仍會受到報復關稅影響。



據美國農業部數據，中國是世界上最大的大米進口國，2018至2019年的採購量估計為500萬噸。中國海關總署亦公布，有7家美國大米生產企業獲得註冊登記對華輸出，其中包括Farmers' Rice Cooperative和American Commodity Company LLC。



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