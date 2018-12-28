樓價UPDATES︰將軍澳廣場劈租一成獲承接

將軍澳近期有新盤入伙，區內盤源充裕，租金因而受壓，部分租盤減價一成才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳廣場6座低層D室，實用面積447方呎，業主於10月叫價1.78萬元放租，減價1,800元後，以1.6萬元租出，實用呎租35.8元。



●大角咀奧柏‧御峯高層K室，實用面積511方呎，屬兩房設計，新租客鍾情單位樓底高兼附新裝修，以2.15萬元承租，實用呎租42.1元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●上水御景峰低層D室，實用面積594方呎，8月時意向月租約1.7萬元。業主見市場承接力弱，故願意擴大議價空間，累價約4,200元後，以1.28萬元租出，實用呎租21.5元，屬近期同區三房租金新低。



●馬鞍山新港城本月連錄多宗成交，包括N座低層02室兩房戶，實用面積337方呎，以543萬元沽出，實用呎價16,113元。單位為原業主於2012年8月購入，當時作價262萬元，持貨至今帳面獲利281萬元。



●屯門寶怡花園1座高層A室，實用面積480方呎，以兩房設計。有區內首置買家鍾情單位客廳及房間均享泳池景，加上單位累積減價達90萬元，故以510萬元購入作自用，實用呎價為10,625元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/