新股專輯：中集集團擬分拆中集車輛主板上市

中集集團(02039)分拆子公司中集車輛於主板上市，保薦人為海通國際。



中集車輛主要業務為生產及銷售半掛式車輛，業務覆蓋中國、北美、歐洲及其他地區40多個國家，並於中國、美國、英國及比利時擁有22家工廠，總設計年產能超過16萬輛，另外在美國、波蘭、泰國、南非及澳大利亞有9家組裝廠。據初步招股文件，按總銷量計，該公司自2013年起連續五年為全球最大的半掛車製造商。



截至今年6月底止，該公司半年度收入達112.79億元人民幣(下同)，按年上升近16.8%，期內利潤較去年同期增長15.15%至6.53億元。以銷售收入計，來自中國收入比例高達63.5%，其次為北美地區，佔比達20.8%。



文件透露，中集車輛將運用集資所得約60%在美國及歐洲開設新的半掛車產品生產或裝配工廠，10%用於研發，另有10%用作戰略收購及投資。



另外，綜合網頁及手機遊戲商諾壹控股重新向聯交所提交主板上市申請，西證國際為獨家保薦人。截至2018年12月12日，公司已推出「火影忍者」、「星際迷航」及「東京食屍鬼」等40款授權遊戲。

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