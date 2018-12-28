外國調查：2018年最災難投資工具原來係佢...

外媒報道，諮詢公司FinExpertiza發表研究報告指，2018年最有利可圖的投資為鈀金，至於虛擬貨幣一哥比特幣則「榮登」最具災難性的投資工具。



是次研究涵蓋了14種投資工具。



過去一年，比特幣已較歷史高位約2萬美元下跌超過8成。研究發現，受累價格拾級而下，投資者今年內已損失超過3,000美元(約23,400港元)，佔投資金額的71.2%。據交易平台CryptoCompare數據，比特幣最新報3,671美元，按日跌逾3%。專家相信，比特幣價格將繼續維持在3,700美元樓下。



另外，調查指鈀金帶挈投資者全年多賺一成。截至目前為止，倫敦鈀金價格2018年累漲近兩成。

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