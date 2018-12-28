美股續反彈　道指高開161點

美股道指周四在最後90分鐘由最多挫611點，收市倒升260點，以點數計創歷來最大反彈後，周五早段繼續做好，道指高開161點，報23,300點，納指升40點，至6,620點。



蘋果公司(Apple Inc.)獲券商D.A.Davidson重申買入的投資評級，目標價280美元，原因是股價近期回落，以及有關Apple在印度進行生產的報道，應有助減輕關稅的影響。Apple股價早段報157.13美元，升0.63%。



美股近期勁「Chok」，退休基金CalSTRS投資總監Christopher Ailman表示，美股10月、11月市況波動屬正常，反映牛市和經濟周期接近尾聲，但認為近數日的波動並不尋常，原因相信是交易指令由機器多於人手發出。



花旗首席美股策略員莫斯科維奇維持標指2019年底升至3,100點的預測，略較其他大行樂觀，該行的預測模型顯示，股市未來12個月有90%機會向上。不過，Medley Global Investors董事總經理Bens Emons認為，2019年首季充斥不明朗，股市方向難以確定，重大事件包括英國脫歐方案投票、中美貿易談判死線，以及中國兩會召開。

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