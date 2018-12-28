財經評論：國企炒油炒出禍　股民受累無妄災

大型國企中國石油化工旗下聯合石化兩名高層，因涉嫌買賣原油令公司蒙受損失而被停職，集團股價亦作出即時反應，在港上市的H股兩日累積跌近一成，市值蒸發超過140億元，難為一眾股民遭逢無妄之災，齊齊陪輸！事實上，內地國有企業一直推行改革，但諸如此類的失當行為仍時有發生，即使最終有國家為企業填補損失，但仍難掩改革失敗、體制千瘡百孔的事實。



中國經濟改革，國企是重中之重，主要是藉公司制度變改、兼併重組、引入競爭等手段，來實現完善產權制度，推動市場化，與國際市場接軌。可改革多年，國企的管治問題仍然令人失望。



中國能源業由國家掌控，主要透過三大國企，即中國石油、中國海洋石油及中石化經營。由於產業涉及巨大利益，企業管治上的漏洞、失當行為往往會造成重大損失。四年前中石油旗下昆侖能源高層辭職揭集團腐敗案，便是一例。今次出事的中石化，旗下子公司炒油出事，若非虧損涉額龐大，決不會東窗事發。何解貴為全國第二「強」企業，其重大交易監察和風險管理機制，可以如此兒戲？



若合計中港股市，中石化市值在過去兩日較最高位蒸發了逾一千億元。也許對於一家總市值近七千億元、且由國家擔起的國企，未至於構成營運危機。即使今次錄得百億元虧損，對於一家年賺逾六百億元的國企，也是「輸得起」﹗可這些管治失誤引發的損失既無法預測，損失亦無法追索，但股民白白輸掉血汗錢，又能向誰追討？



眾所周知，中國重點產業一向由國企壟斷，能源業如是、電訊業如是。大型國企內部管治如此「爛」，小型國企經營只怕更不堪入目！若然就連大型國企都沒有足夠保障，那如何叫內、外投資者有信心投資？中國經濟又如何取信於人？



歸根究柢，國企管理老大難的問題，至今沒有多大改變，成為經濟發展的一大絆腳石。雖然這幾年當局雷厲打貪反腐，但國企壟斷市場的本質未改，企業制度和內部監管缺失沒變，改革舊酒新瓶，諸如此類的高層失誤招損事件，只會無日無之。



今年A股正式獲國際指數公司納入，可滬綜指的表現竟是全球最差。偏偏香港的財金官員，只求服務內地市場，以引入更多新舊經濟中國企業來港上市為榮。中資股佔港股市值比重愈來愈大，只會搞死港股，要證券界和股民一齊陪葬，甚麼國際金融中心地位，早晚要給斷送！

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