回顧與展望︰恒指年內挫四千點　「北水」淨流入歷來最少

2018年港股還剩半個交易日，恒生指數截至周五(28日)為止，今年累挫4,414點或14.76%，結束連續兩年的升勢。究其原因，除中美爆發貿易戰及美國加息外，南下「北水」減少亦重要。《東網》整理香港交易所(00388)數據進行統計，按買入額減賣出額計，今年港股通淨買入只有約826.95億元，較2017年減63.53%。



儘管美股道指繼周三(26日)瘋狂反彈逾千點之後，周四(27日)先跌後倒升逾200點，可惜港股周五仍然反彈乏力，恒指反覆微升25點，收報25,504點；國企指數走勢更弱，收市僅微升1點，報9,992點，一萬點關得而復失。港股周五總成交只有約472億元，沽空金額約78億元，沽空比率16.63%。



回顧今年港股走勢，1月恒指顯著上漲2,968點或9.92%後，2月及3月合共回吐2,793點。儘管4月反彈，惟之後連續6個月下跌，累挫5,828點或18.92%，創36年來最長跌浪，當中10月「股災月」挫2,808點，跌幅達10.11%。



國指方面，1月底漲至13,962點今年高位後，10月底盤中曾挫至9,902點，累瀉4,060點或逾29%。雖然11月顯著反彈，惟12月「再跌過」，截至周五收市為止，國指年初至今累挫1,717點或14.66%。



港股負面消息不絕，其中一個原因是2017年推動港股做好的「北水」，2018年明顯轉弱。12月港股通淨買入金額只有約32億元，全年計更有5個月淨賣出，有別於2017年「月月有錢入」強勢。



東驥基金管理董事總經理龐寶林指，今年「北水」轉弱主因是基本因素欠佳。他稱，即使美國沒有策動貿易戰，內地去槓桿本來就已令南下投資港股的「水源」減少，何況今年滬深股市跑輸大市，而中美爆發貿易戰令中國經濟前景堪憂，內地投資者已變得非常保守。

他又相信，明年上半年「北水」會維持弱勢，因內地企業債務違約恐再增加，消費需求或減弱，市場信心低迷。因美國總統特朗普於貿易問題上「唔會咁易滿足」，預期中美貿易戰或繼續困擾港股，明年下半年才有望轉勢。



大華繼顯執行董事梁偉源指，隨着貿易戰影響浮現，美國減稅效益消退，市場甚至憂慮美國經濟踏入衰退，美股或出現大調整及拖累港股，明年首季恒指有機會下試23,500點。惟他相信內地穩經濟政策可紓緩貿易戰影響，而且MSCI指數明年會增加納入A股的權重，料可帶動重磅中資股。



【明年底最熊睇萬九點】

綜合券商發表的明年港股展望報告，建銀國際預測「最熊」，估計明年底恒指會下試19,000點，直言企業盈利惡化及資金成本上漲，將令環球股市跌浪延伸至明年，倘投資者確信大範圍的企業盈利預測下調已出現，將觸發股票拋售。



惟中信里昂預期明年恒指高見30,226點，為大行中「最牛」。儘管該行預期中美貿易爭拗持續，加上中國經濟放緩，2019年第三季前企業盈利料難見底。



摩根士丹利於12月初在一周兩度調高中港股市明年底目標。其中，基本情景下恒指目標上調至29,850點，國指目標則調高至12,100點，並將中國股票投資評級調高至「增持」。

法巴則料亞洲區股市上半年續波動，但下半年或回穩。該行預期，聯儲局明年上半年再加息兩次後會暫停調高利率，美元匯價將回軟，明年恒指目標29,400點。



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