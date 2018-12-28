回顧與展望︰滬綜指今年插兩成半　差絕全球

2018年即將過去，亞洲區股市陸續「收爐」。其中，日本股市今年累瀉逾一成，為2011年之後表現最差一年。不過，中國股市更慘絕全球主要股市，滬綜指全年下挫24.59%，創歷來第二大全年跌幅，深成指更累瀉34.42%，為史上第三大全年跌市，滬深兩市總市值合共累積蒸發13.21萬億元人民幣(下同)，為2008年之後「最傷」一年。



經過連續兩個交易日反彈後，日股於今年最後一個交易日出現回吐，日經指數跌62點，收報20,014點，東證指數則下跌0.5%至1,494點。總結全年，東證指數曾於1月衝上27年高位，惟之後反覆回落，上周更自高位累積調整逾兩成，技術上進入熊市，全年則累跌18%。日經指數今年累瀉12%，兩個指數均是2011年之後表現最衰，主要是中美貿易戰打擊投資情緒。



同日「收爐」的還有南韓股市，首爾綜合指數周五(28日)收漲0.62%，報2,041點，惟今年累挫17.3%，2008年來最傷。



儘管中國股市於2018年最後一個交易日「攞尾彩」，滬綜指收漲0.44%，報2,493點。深成指及深圳創業板指數分別收升0.34%及0.2%，報7,239點及1,250點，惟全年計明顯跑輸全球主要股市。



中央積極去槓桿導致內地市場「水緊」，同時堅定調控樓市，加上中美爆發貿易戰，人民幣匯價下跌之餘，投資者憂慮內地經濟轉弱，觸發企業債務違約潮。滬綜指在1月29日創下今年盤中高位3,587點後拾級而下，若與昨日收市比較，累積跌幅更達30.47%。



集中不少科技股及地產股的深圳股市，走勢較上海更弱。除深成指之外，今年深圳創業板指數累挫28.65%。



值得留意是，即使今年A股表現未如理想，惟據內地傳媒統計數據顯示，今年透過滬深股通淨買入A股的金額約2,942億元，不但創互聯互通機制開通以來的紀錄新高，更首次超越南向資金。



展望明年，交銀國際董事總經理洪灝認為，滬綜指有機會跌穿2,000點。整體交易區間會在略低於2,000點至2,900點之間，最少6個月以上時間會高於2,350點。



美資大行高盛則指出，隨着A股在國際指數的比重持續提高，明年透過滬股通及深股通「北向」淨買入資金有望大增至650億美元。該行又認為，明年首季中資股前景仍不樂觀，但明年次季美國刺激經濟政策的效力將漸退，或導致美國增長動力下降，有利中資股回暖，料滬深300指數明年上試3,700點，即較周五(28日)收市有22.92%潛在上升空間。



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