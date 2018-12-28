回顧與展望︰強勢股失威　騰訊較高位冧34%

今年「股王」騰訊(00700)股價表現失色，按該公司周五(28日)收市價310元計，年初至今累瀉23.64%，較年初歷史高位累瀉34.95%。事實上，不僅騰訊，2017年多隻強勢股如汽車、內房及手機設備股，今年輪流遭洗倉，股價紛紛「打回原形」。



騰訊股價1月底盤中觸及476.6元歷史高位之後反覆回落，其後公司大股東南非Naspers首次減持，同時旗下熱門手遊《絕地求生》遲遲未獲准收費變現，還分薄其他遊戲收入，之後內地暫停審批網絡遊戲，更惹起市場關注政策風險。



儘管該公司9月至10月間連續24日回購股份，股價10月底曾瀉至251.4元，較高位累瀉逾47.24%，市值蒸發逾2.14萬億元，等於香港2017年本地生產總值(GDP)約八成！



除騰訊之外，今年股價同樣顯著「走樣」的還有受到中國宏觀經濟轉弱、流動性繃緊拖累的汽車股及內房股，當中2017年最大漲幅恒生指數成分股的吉利汽車(00175)，年初至今股價累瀉49.74%，暫為今年第二大跌幅恒指成分股；2017年「染藍」的碧桂園(02007)，股價年初至今累瀉36.79%，暫時排名今年第四大跌幅恒指成分股。



日資券商野村證券料，騰訊的《絕地求生》因內容問題恐難獲審批，寄望其玩家基礎能協助該公司做好未來的射擊類遊戲，最新目標價383元，投資評級維持「買入」。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，若明年整體大市向好，騰訊有望跟升，而且該公司轉型需時，內地科網巨企明年恐繼續面對不同監管風險，2017年股價爆升的神話難再現。



他又不看好內房股，認為要避開負債高及於內地三、四線城市業務多的發展商。車股方面，他看好吉汽及廣汽集團(02238)，其中廣汽回調甚多，其日系車表現理想，中日關係改善可望增強廣汽與日資車企的合作。展望明年，他指，基建及水泥股看高一線。



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